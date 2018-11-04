Mersin Büyükşehir Belediyespor - Canik Belediyespor: 90-70

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) -
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Seyhan Topaloğlu (xx), Benhür İrçel (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 8, Burcu Çiğil (xx) 2, Gintare Petronyte (xxx) 21, Tiffany Mitchell (xxx) 24, Ashley Walker (xxx) 22, Sena Özekli (xx) 3, Özge Karataş (xx) 2, Sasa Cado (xxx) 8, Avinar Kaya (xx), Melis Talay (xx), Melisa Korkmaz (xx) Gonca Karataş (xx)
CANİK BELEDİYESPOR: Nicole Romeo (xxx) 22, Gülşah Duman (x), Sequoia Holmes (xxx) 16, Kai James (xxx) 9, Melisa Can (xxx) 9, Betül Kutlu (x), Dilara Tongar (x), Kristina Alminaite (xxx) 10, Deniz Çolakoğlu (xx) 4, Candide Öztürk (x) , Deniz Aygül (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 22-15
İLK YARI: 39-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-43
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: Asena Yalçın-Mersin Büyükşehir Belediyespor (36:53)
Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 4\'üncü haftasında Samsun temsilcisi Canik Belediyespor\'u ağırladı. Hızlı başladığı maçın ilk yarısında soyunma odasına 10 sayı farkla önde giden Mersin temsilcisi, hücumdaki etkili oyunu ile maçı 90-70 kazandı.
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