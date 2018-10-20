Mersin Büyükşehir Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol: 89-64

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Uğur Özen (xx), Göksun Öz (xx), Yiğit Gönültaş (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 12, Melis Talay (xx) 5, Gintare Petronyte (xxx) 19, Tiffany Mitchell (xxx) 16, Ashley Walker (xxx) 14, Burcu Çiğil (xx) 3, Melisa Korkmaz (xx) 6, Gonca Karataş (xx) 4, Sasa Cado (xxx) 10, Ecem Güler (x), Özge Karataş (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Anne Marie (x) 4, Yvonne Anderson (xx) 15, Luca Ivankovic (xx) 13, Gamze Takmaz (x) 4, Melike Tuğba Oral (x) 4, Meryem Gültekin (xx) 9, Aysun Yılmaz (x) 1, Maja Miljkovic (xx) 6, Gizem Sezer (xx) 8, Ezgi Manlacı (x), Cansu Çolak (x), Fatma Dikmen (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 14-14

İLK YARI: 30-28

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-47

5 FAUL ALAN: 35.24 Gizem Sezer (Bellona Kayseri Basketbol)

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 2\'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol\'u ağırladı. İlk 5 dakikada rakibinin 6 sayı gerisinde kalan Mersin ekibi, özellikle ilk devreden sonra oyuna ağırlığını koyarak soyunma odasına 30-28 önde gitti. Hem hücum da hem de savunmada etkili bir oyun sergileyen ev sahibi, maçı 89-64 kazandı.