Mersin Büyükşehir Belediyespor - ACS Sepsi: 71-61

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx), Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xxx) 11, Tiffany Mitchell (xxx) 17, Ashley Walker (xxx) 24, Burcu Çiğil (xx), Sasa Cado (xxx) 16, Özge Karataş, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş

ACS SEPSI: Marina Solopova (xx) 4, Annemarie Godri-Parau (xxx) 19, Angelika Slamova (xxx) 10, Peyton Alexis Whitted (xxx) 20, Kristina Higgins (xx) 8, Ioana Ghizila (x), Ildiko Mirne-Nagy (x), Dominique Allen, Nora Demeter, Anca Sipos

1\'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 35-30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-47

Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu\'nun 5\'inci maçında Romanya ekibi ACS Sepsi\'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka Mersin temsilcisinin 71-61 üstünlüğü ile sona erdi.

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