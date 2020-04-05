Mersin Büyükşehir Belediyesi kamuya açık alanlarda ve evlere giderek maske dağıtmaya başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem pazar yerleri ve otobüslerde ücretsiz maske dağıtıyor hem de sağlık paketiyle birlikte maskeleri evlere ulaştırıyor.

Belediye otobüsünde maske kutusu

Maskelerin, çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldığı ilk nokta belediye otobüsleri oldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığının uygulaması kapsamında, otobüslerin biniş kapısına monte edilen aparata, otobüsün alacağı yolcu kapasitesi göz önünde tutularak maskeler konuldu. Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, ellerine dezenfektan sürdükten sonra, bu kutudan maskelerini alarak, yolculuğa devam edebiliyor.

Otobüs sürücüleri, binen her yolcunun ellerini dezenfekte etmesi ve maske alması konusunda uyarıyor. Böylece otobüsteki tüm yolcuların maske takması sağlanıyor. Otobüse binerken yüzünde maske olan yolcular da eğer ihtiyaç duyuyorlarsa otobüste ücretsiz olarak verilen bu maskeden alabiliyor.

Pazar yerlerinde de maske dağıtımı yapıldı

Marketlerde, pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi üzerine bu alanlarda da maske talebinde büyük artış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için maske üretim ve dağıtım planını yeniden oluşturdu.

Vatandaşların maske bulmakta zorlanmaması ya da çok yüksek fiyattan maske almak zorunda kalmaması için pazar yerlerinde maske dağıtımı yapıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığından ekipler, semt pazarlarındaki vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Zabıta yetkilileri, ayrıca pazarcıların maske takıp takmadığını, eldiven kullanıp kullanmadığını denetledi. Zabıta, alışveriş yapan vatandaşları da pazar yerleri, marketler gibi toplu alanlarda maskelerini takmaları konusunda uyardı. (İHA)