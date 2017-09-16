Mersin Büyükşehir Belediyesi - İstanbul Üniversitesi: 80-85

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER:Şeyhmuz Melek (xx), Salih Serkan Koçak (xx), Ali Baran Tecirli (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Deniz (x) 4, Gajic (xx) 20, Avinar (x), Fatma (x), Tuğba Taşçı (xx) 8, Gülşah (x) 2, Aysun (x) 8, Betül (x) 3, Gizem (xx) 9, Sasa (xxx) 20, Rachel (x) 4, Tuğba Oral (x) 2.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İbekwe (xxx) 26, Miray (xx) 9, Neslişah(xx) 2, Ayşe (xx) 9, Eylül (xx) 3, İlayda (xxx) 21, Kardelen (xx) 1, Vanloo (xxx) 14.

1’İNCİ PERİYOT: 20 – 19 (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

DEVRE: 37 - 38 (İstanbul Üniversitesi)

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 57 (İstanbul Üniversitesi)

4’ÜNCÜ PERİYOT: 70 - 70 (berabere)

Erciyes Cup kapanış maçında kıran kırana geçen karşılaşmayı uzatma periyodundaki üstün mücadelesi ile İstanbul Üniversitesi kazandı.

İki takımın da seri sayılar ile başladığı müsabakanın ilk periyodunu Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 sayı farkla önde tamamladı (20 - 19). İkinci periyodu da karşılıklı sayılarla geçen maçın devre arasına İstanbul Üniversitesi 1 sayı farkla önde girdi (37 - 38). Üçüncü periyotta da farkı açan olmadı. İstanbul Üniversitesi son periyoda da 1 sayı farkla önde girdi (56 - 57). Dördüncü periyodun ilk dakikalarından itibaren karşılıklı sayılar nedeniyle skor dengelendi. Takımlar dördüncü periyodu eşitlikle tamamladı (70-70). Uzatma periyodunda baskılı oynayan İstanbul Üniveristesi maçı 80-85’lik sonuçla kazandı.

FOTOĞRAFLI