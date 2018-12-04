Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu (2)

İYİ PARTİ\'NİN MERSİN ADAYI, KOCAMAZ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM\'deki grup toplantısında, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, partisinin Mersin adayının ise MHP\'den tekrar aday gösterilmeyince istifa edip, İYİ Parti\'ye geçen mevcut başkan Burhanettin Kocamaz olduğunu duyurdu. Kocamaz\'a parti rozetini taktıktan sonra atılan sloganlara atıfta bulunan Akşener, \"\'Başkan Kocamaz, seni kimse yıkamaz\' dediler. Vallahi hacı başkanı yıkmaz zor iş\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, tüm adaylara yerel seçim için başarılar diledi.



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