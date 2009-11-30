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Yaşam

Mersin bugün de karıştı

Mersin’de dün karakola düzenlenen saldırının ardından bugün de olaylar çıktı.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Mersin’de dün karakola düzenlenen saldırının ardından bugün de olaylar çıktı. Polis, molotofkokteyli ve havai fişek atan gruba gaz bombasıyla müdahale etti.

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Dün (29 Kasım 2009) akşam saatlerinde Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla düzenlenen saldırının ardından polis, karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bugün toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kalabalık, 156. Cadde üzerinden polis merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Grup, bu sırada karakol önünde önlem alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere doğru molotofkokteyli, havai fişek ve taş attı.

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Bunun üzerine polis de akrep ve panzerler eşliğinde gaz bombası atarak gruba müdahale etti.

Kaçarak ara sokaklara dağılan göstericiler, Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde küçük gruplar halinde yeniden toplanarak, çeşitli noktalarda önlem alan polislere taş ve havai fişek attı.

Polis, göstericilere gaz bombası ile karşılık verdi.

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