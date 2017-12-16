Mersin Basketbol Takımı, 'Osmaniye takımına sahip çık' pankartıyla sahaya çıktı

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Mersin Basketbol Takımı ile oynayacağı maça çıkmadı.

Rakip takımın sporcuları ise \'Osmaniye takımına sahip çık\' pankartıyla sahaya çıkarken, yedek kulübesinde bekleyen Osmaniye takımı oyuncuları ve tribünlerdekilerde alkışlarıyla destek verdi.

Salih Arda Unul, Samet Fırat Savaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü, maç oynanacakmış gibi karşılaşmanın saatini bekledi. Tüm hazırlıkların ardından hakem üçlüsü, maç saati olan 14.00\'te başlama düdüğünü çalıp, 15 dakika bekledikten sonra karşılaşmayı tatil etti. Tosyalı Toyo Osmaniye takımı 13\'üncü hafta karşılaşmasına çıkmayarak hükmen mağlup olurken, 20 puanla ligde 4\'üncü sırada yer alıyor.

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