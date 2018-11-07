Mersin açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin battığı, bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattığı bildirildi. Teknenin battığı bölgede yürütülen çalışmada 11 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sığınmacıları taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler teknenin battığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.