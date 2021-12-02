Merseyside derbisi Liverpool'un

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Merseyside derbisini Liverpool 4-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Liverpool deplasmanda oynadığı Everton maçını, Henderson'ın 9, Salah'ın 19 ve 64, Jota'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 kazandı. Everton'da Cenk Tosun maçın son 5 dakikasında forma giydi.

Premier Lig'de puanı 33 olan Chelsea liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, 32 puanla Manchester City ve 31 puanla Liverpool takip etti.