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Dünya
Deutsche Welle

Mers virüsünden iki kişi öldü

Güney Kore'de Mers virüsünden iki kişinin öldüğü açıklandı. Virüsün yayılmasından endişe ediliyor.

02 Haziran 2015 12:22


Güney Kore televizyonları, ölen 58 yaşındaki kadınla, 71 yaşındaki erkeğin geçen ay Mers virüsü kapan bir hasta ile temasın ardından hastalandığını duyurdu. Güney Kore'de geçen ay ilk kez bir hastada Mers virüsünün tespit edildiği açıklanmıştı. Mers, Sars gibi corona virüs kategorisine dahil. Yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.

Komşu Çin'de geçen ay ilk kez bir hastada Mers virüsüne rastlandığı açıklanmıştı. Söz konusu hastanın Güney Kore kökenli olduğu, Guandong vilayetinde seyahat ederken virüsün tespit edildiği belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri söz konusu hastanın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Mers virüsüne ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da rastlanmıştı. Dünya genelinde başka ülkelerde görülmesine rağmen, Suudi Arabistan virüsün en yaygın olduğu ülke. Nisan ayında açıklanan bir rapora göre Mers virüsü tahminlerden çok daha fazla yayıldı. Tıp dergisi Lancet Infectious Diseases hastalığa yakalananlarda ölüm oranının yüzde 30 olduğu bilgisine dikkat çekiyor. Sadece Suudi Arabistan'da geçen yıllarda 40 binden fazla kişinin Mers virüsüne yakalandığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugüne dek laboratuvarda yapılan testlerde bin 100 kişide Mers virüsü tespit edildi. Mers'ten ölenlerin sayısı ise 430 olarak açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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