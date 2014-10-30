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Sağlık

MERS ve Ebola'yı griple karıştırmayın!

Uzmanlar, Ebola hastalığı ile MERS virüsünün belirtilerinin griple hemen hemen aynı olduğunu, Suudi Arabistan ve Batı Afrika ülkelerine seyahat edenlerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu

30 Ekim 2014 16:09

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut,  Ebola hastalığı ile MERS virüsü belirtilerinin griple hemen hemen aynı olduğunu, Suudi Arabistan ve Batı Afrika ülkesine seyahat edenlerde görülen ateş yüksekliği, boğaz, kas, eklem ağrısı olanların bir uzmana gözükmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Prof. Dr. Hüseyin Turgut, MERS-CoV virüsünün 2012 yılından bu yana Suudi Arabistan'da görülen bir enfeksiyon tipi olduğunu belirterek, virüsün üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğunu ifade etti. 

MERS virüsü ile sonbahar mevsiminde görülen  grip ve nezle belirtileri ile aynı olduğuna dikkati çeken Turgut, "Ebola hastalığı ileMERS virüsünün belirtileri  grip ve nezle ile hemen hemen aynı. Ancak belirtilerMERS virüsünün olması için yeterli değil. Bu virüsün belirtilerini nezle ve griple karıştırmamak lazım. Her haca gidip gelende bu hastalığın olması söz konusu değil. Ama gelenlerde klinik belirtiler varsa tabi MERS-CoV olarak düşünülmeli. Çünkü, bunlar benzer klinik tablolarıyla geliyor" dedi.

 

Türkiye'de Ebola virüsüne tanı konulamıyor

 

Ölüm oranı yüksek Ebolo virüsünün Kırım-Kango kanamalı virüsü ile aynı aileden geldiğine işaret Turgut, Türkiye'ye gelenlerde bazı şüpheli olguların olduğunu ancak bunların henüz kanıtlanmadığını söyledi. 

Türkiye'de Ebola virüsünün tanısının koyulamadığını, hastadan alınan numuneleri Avrupa'ya Dünya Sağlık Örgütü referanslı laboratuvarlara gönderildiğini dile getiren Turgut, Ebola ve MERS virüsünden korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

"Çok acil bir durum yoksa salgın olan ülkelere seyahat edilmemelidir. Seyahat ediliyorsa şunlara dikkat etmek gerekiyor: Bu tür hastalarla temas etmemek, yabani hayatta yarasalar, şempanzeler ve gorillerle temasa geçmemek, yiyeceklerden etlere dikkat etmek gerekiyor. En önemlisinde pişmiş et yemek çiğ et tüketilmemiş olması gerekiyor. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, kas, eklem ağrıları, ishal, kusmadır. Ebola'nın ağır olgularda bağırsak, diş eti, burun, bağırsak kanamalarına ve  ölüme neden oluyor. O zaman bunlar belirtileri olan sağlık kuruluşuna gitmeli ve orada gerekirse karantina alınmalıdır. Ebola hastalığının görüldüğü ülkelere seyahat eden, ateş yüksekliği, boğaz, kas, eklem ağrısı olanlar ve MERS virüsünün görüldüğü ülkelere seyahat eden, ateş yüksekliği ve solunum sıkıntısı çekenler muhakkak kendileri hastanelere başvurmalıdır."

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