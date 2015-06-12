T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

MERS Güney Kore’de 11 can aldı

İlk kez 2012 yılında teşhis edilen ve solunum yolu hastalıklarına yol açan MERS virüsü, Güney Kore’de 11 can aldı.

12 Haziran 2015 17:51


Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün 72 yaşındaki bir kadın MERS virüsünden hayatını kaybetti. Enfeksiyona yeni yakalananların sayısı çarşamba 13, perşembe 14 iken cuma günü 4'te kaldı. Güney Kore'de hastalığa yaklananların toplam sayısı ise 126.

Güney Kore'de yaklaşık üç hafta önce Ortadoğu gezisinden dönen bir kişinin MERS hastalığına yakalandığı tespit edilmişti. Hastalığa yakalanmış olabileceğinden şüphelenilen yaklaşık 3 bin 600 kişi hastanelerde karantina altında tutuluyor. Virüsün hastane dışına çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.

MERS hastalığı tıp tarihinde ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da teşhis edilmişti. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açtığı için Mers genellikle griple karıştırılıyor. Ağır vakalarda akciğer iltihabı ve böbreklerin iflas etmesi görülebiliyor. MERS virüsünün solunum yoluyla bulaşma ihtimali SARS kadar yüksek değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MERSGüney KoreGüney Kore Sağlık BakanlığıKoreOrtadoğuSuudi ArabistanMersSARSWelle Türkçe AFP DPA Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24