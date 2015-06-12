MERS Güney Kore’de 11 can aldı



Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün 72 yaşındaki bir kadın MERS virüsünden hayatını kaybetti. Enfeksiyona yeni yakalananların sayısı çarşamba 13, perşembe 14 iken cuma günü 4'te kaldı. Güney Kore'de hastalığa yaklananların toplam sayısı ise 126.

Güney Kore'de yaklaşık üç hafta önce Ortadoğu gezisinden dönen bir kişinin MERS hastalığına yakalandığı tespit edilmişti. Hastalığa yakalanmış olabileceğinden şüphelenilen yaklaşık 3 bin 600 kişi hastanelerde karantina altında tutuluyor. Virüsün hastane dışına çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.

MERS hastalığı tıp tarihinde ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da teşhis edilmişti. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açtığı için Mers genellikle griple karıştırılıyor. Ağır vakalarda akciğer iltihabı ve böbreklerin iflas etmesi görülebiliyor. MERS virüsünün solunum yoluyla bulaşma ihtimali SARS kadar yüksek değil.