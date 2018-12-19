Merriam-Webster: Yılın sözcüğü “adalet”

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD merkezli çevrimiçi sözlük Merriam-Webster, yılın sözcüğünün “adalet” olduğunu duyurdu.

Her yıl platform üzerinde en çok aranan sözcükleri duyuran Merriam-Webster, 2018 yılında platformda 2017 yılına göre “adalet (justice)” sözcüğüne yüzde 74 daha fazla bakıldığını açıkladı. Merriam-Webster’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, “ırk adaleti”, “sosyal adalet”, “ceza adaleti” ve “ekonomik adalet” gibi kapsamlarda adalet kavramının yıl boyunca gündemde yer aldığı belirtilirken, haberlere konu olan Robert Mueller soruşturmasını yürüten Adalet Bakanlığı’nın ve Hakim Brett Kavanaugh’un yer almasının da adalet sözcüğünün sıkça bakılmasına sebep olduğu vurgulandı.

Merriam-Webster ayrıca, 22 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Teksas’taki bir seçim kampanyasında, “Biraz eskimiş olsa da bir sözcüğümüz vardır; milliyetçi. Bu sözcüğü kullanmamamız gerekiyor olabilir ama ben bir milliyetçiyim. Milliyetçi. Bunda bir yanlış yok. Bu sözcüğü kullanın” diye konuşmasının ardından 22 ve 23 Ekim’de “milliyetçilik (nationalism)” sözcüğünün platformda yüzde 8 bin daha fazla bakıldığına dikkat çekti.

Platform üzerinde en çok aranan üçüncü sözcüğün “panseksüel (pansexual)” olduğu belirtilirken, bu sözcüğü “çobanyıldızı (lodestar)”, “aydınlanma (epiphany)”, “değersiz (feckless)”, “Laurel”, “değersiz (pissant)”, “saygı (respect)”, “Maverick” ve “talaş (excelsior)” izledi.