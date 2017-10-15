Mermi parası öğrencilere kalem ve silgi olacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının önüne geçilebilmesine yönelik, \'Silahlı sevince hayır\' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında biraya gelen muhtarlar, \'Düğünlerde silah atma huzurumuzu kaçırma, mermi parasını çocukların eğitim ihtiyacına harca\' sloganı ile kampanyayı devam ettireceklerini açıkladı.

Bu kapsamda Şekerdere Mahallesi\'nde Emine ve Mikail Canbolat çifti için kurulan düğün evine, \'Bu düğünde silah atılmadığından bu düğün güvenlidir\', \'Silaha hayır, hiçbir kurşun havada kalmaz\' ve \'Silahlı Sevince Hayır\' pankartları asıldı. Düğünlerde havaya ateş edilmesi için harcanacak kurşun paralarıyla alınan kırtasiye malzemeleri ise jandarma ve muhtarlar tarafından, eğitim öğretim gören 100 kadar çocuğa dağıtıldı.

\'YAYILMASINI BEKLİYORUZ\'

İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şekerdere Mahallesi Muhtarı Ali Kama, Şekerdere, Çağşak, Serinova, Kayalı ve Kırıklı mahallesi muhtarları olarak, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde köylerimizde düzenlenen düğün ve eğlencelerde silah atılmaması konusunda kampanya başlattıklarını söyledi. Muhtar Kama, şöyle dedi:

\"Birey olarak güvende olmadığımız bu duruma karşı \'Düğünlerde silah atma huzurumuzu kaçırma, mermi parasını çocukların eğitim ihtiyacına harca\' sloganı ile kampanyayı devam ettireceğiz. Jandarma ve muhtarlar olarak düğün yerlerine pankart asıp, okullarda eğitim gören öğrencilerimize katkıda bulunmak için kırtasiye malzemesi alarak dağıtımını yapacağız. Hiçbir ocağın maganda kurşunu yüzünden sönmemesini istiyoruz. Bizler tarafından başlatılan bu anlamlı girişimin tüm ülke genelinde yayılmasını bekliyoruz.\"

Daha önceki düğünlerde rastgele havaya atılan maganda kurşunları ile yaralanan Ökkeş Kara, Cemal Canbolat ve Süleyman Kıvrak da, kampanyaya destek olduklarını belirtti.

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