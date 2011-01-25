Mermi apoletine saplandı

T24

Antalya’daki bir sigara dağıtım firmasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Eren Kaluç (28), şirkete ait otomobille banka şubesine gitti. Şirketin 6 bin TL’sini çekip, çantayla şubeden ayrılan Kaluç’u dün 10.20 sıralarında Etiler Mahallesi’nde motosikletli 2 kişi silah zoruyla durdurmak istedi. Kaluç, yola devam edince, motosikletin arkasında oturan kişi, tabancasını çekerek ön cama ateş etti. Mermi, aracın ön camını kırdıktan sonra Kaluç’un sol omzundaki apolete saplandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan güvenlik görevlisi, panik halinde otomobilini durdurdu. Bu sırada şüpheliler içinde para olan çantayı alarak kaçtı. Olay yerine gelen polisler, kurşunun camı patlatırken hızının kesildiğini belirtip, Kaluç’a bir şey olmamasını şans olarak niteledi. Kask taktıklarından eşkalleri alınamayan ve plakasız motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için operasyonlar sürüyor.