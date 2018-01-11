 MERMERİ "KOÇBAŞI" GİBİ KULLANIP TELEFON BAYİSİNİN CAMINI BÖYLE KIRDILAR

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Fatih\'te geçen hafta iki telefon bayiinde yaşanan soygun girişimi ve soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilk olay Fatih Kemalpaşa Mahallesi\'nde yaşandı. Telefon bayii önüne gelen iki soyguncu yanlarında getirdikleri mermeri \'koçbaşı\' gibi kullanarak kapı camını kırdı. Soygunculardan biri içeri girerken diğeri gözcülük yaptı. İçerideki soyguncu stantlardaki telefonları sökmeye başladığı anda yan taraftaki otelin görevlisi soygunu fark ederek bağırdı.

MERMERLE KOVALADI

Dışarıdaki bağrışmalar nedeniyle soygunu gerçekleştiremeden kaçmaya çalışan soyguncu kırık camdan çıkıp kaçarken soyguncuların camı kırmak için kullandığı mermeri yerden alan otel görevlisi onu kovalayarak mermeri üstüne attı.

77 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

İkinci olay Fatih Gençtürk Caddesi üzerinde bir telefon bayinde yaşandı. Maskeli üç soyguncu ilk olarak kapıyı zorladı. Kapı açılmayınca soygunculardan biri elindeki cisimle kapı camını kırdı. Çok hızlı hareket eden soyguncular stantlardaki 77 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak dışarıda hazır bekleyen otomobile binerek kaçtı. Bu sırada elinde silah olan bir soyguncu kapıda bekledi. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polis her iki olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERASI

(İlk olay)

-İki soyguncunun ellerindeki mermerle kapı camını kırmaları

-Bir soyguncunun kırık camdan içeri girmesi

-Stant\'daki telefonu sökmeye çalışması

-Panikle kaçması

-Soyguncunun kırık camdan çıkması

-Otel görevlisi ile soyguncunun karşılaşması

-Otel görevlisinin soyguncuların camı kırmak için kullandığı mermeri yerden alıp kaçan soyguncuya atması

(İkinci olay)

-Maskeli üç soyguncunun gelmesi

-Kapıyı zorlamaları

-Soygunculardan birinin elindeki cisimle kapı camını kırması

-İçeriye girmeleri

-Stantlardaki telefonları almaları

-Dışarıda gözcülük yapan ve elinde tabanca gibi bir cisim bulunan kişi

-Soyguncuların kapı önüne gelen otomobili

-Soyguncuların çıkışı otomobile binerek kaçmaları

-Genel ve detay görüntüler

