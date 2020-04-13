Mermer ustası mezar taşıyla mesaj verdi: Evde kalın, bize iş çıkarmayın!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı.

İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi.



Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları mezar taşını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, "Vatandaşlarımızın ‘evde kal’ çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmektir” diye konuştu. (DHA)