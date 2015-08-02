Mermer ocağının kapatılmasını şenlikle kutladılar

Bursa’nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Başköy’de yıllar önce açılan mermer ocakları, suları kirlettiği gerekçesiyle kapatıldı. 4 yıldır ocakların kapatılması için mücadele eden köylüler, mermer ocaklarının kapatılmasını şenlik yaparak kutladı.

Başköy şenlik alanında yapılan kutlamaya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Başköy Muhtarı Hasan Acar, sivil toplum kuruluşları ve köy halkı katıldı. Şenlikte okunan mevlidin ardından, Bursa’dan gelen konuklara yemek ikram edildi.

Başköy’ün mermer ocaklarına karşı su mücadelesine destek veren gazetecilere plaket de verilen törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, köylülerin mücadelesini tüm Bursa’ya yaymak istediklerini söyledi.

'4 yıldır mücadele ediyorduk'

Mermer ocaklarının doğaya verdiği zararı telafi etmek için 300 ağaç dikeceklerini belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar da şöyle konuştu:

“Mermer ocaklarının kapatılması için şu ana kadar 3 firmaya 15 dava açtık. Açtığımız davaların birçoğu sonuçlandı. Sadece 2 davamız kaldı ve onun da Danıştay’da ÇED iptali yönündeki kararını bekliyoruz. 4 yıldır mücadele ediyorduk. Bu süre içinde çok eziyet çektik. Başköy’ün su kaynakları kirlendi. Köylülerimiz uzak yerlerden su taşımak zorunda kaldılar. Kötü günlere bir daha dönmemek üzere köyümüzde kutlama yapalım dedik.”