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Yaşam

MERMER OCAĞINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI DEREBUCAK (A.A)

12 Aralık 2010 21:14

-MERMER OCAĞINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI DEREBUCAK (A.A) - 12.12.2010 - Konya'nın Derebucak ilçesinde kar nedeniyle dün bir maden ocağında mahsur kalan 17 işçi, karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konya'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Derebucak ilçesindeki mermer ocağında mahsur kalan 17 işçi için çalışmalar akşam saatlerinde sonuç verdi. İlçe merkezinden yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Kocadağ Üçkuyular Mevkii'ndeki mermer ocağına ulaşan İl Özel İdaresi Altyapı ve Çevre Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda mahsur kalan işçilere ulaştı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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