Mermer ocağı için 800 yıllık sedir ağaçları kesildi

Antalya'nın eşsiz doğal güzelliklere sahip Hisançandır'da açılan bir mermer ocağı nedeniyle 800 yıllık sedir ağaçlarının kesildiği görüntülendi. Antalya'da düzenlenecek Expo 2016'nın sembol çiçeği şakayığın da doğal yaşam alanı olan bölgede açılan mermer ocağının, sedir katliamını acilen durdurması istendi.



Antalya Valiliği Çevre Kurulu tarafından 'heyelan bölgesi' ilan edilen Hisançandır'ın Ekizce Yaylası'nda açılan mermer ocağı nedeniyle yüzlerce yıllık sedirlerin kesildiğini gören grup üyeleri, büyük tepki gösterdi.

Asi Yaban Keçileri grup rehberi Metin Atasayar, bu sedir ormanlarının Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni gördüğünü belirtti. Atasayar, yüzyıllardır ayakta olan bu sedirlerin yaşamlarının, AKP iktidarı döneminde sonlandırıldığını söyledi.

'Kestiğiniz ağaçlar size tabut olacak'

Metin Atasayar, "Kestiğiniz ağaçlar size tabut olacak. Hisarçandır Ekizce Yaylası ve çevresi Antalya Valiliği tarafından heyelan bölgesi ilan edilmiş bir bölgedir. Toprağı yerinde tutabilen, masif kaya kütleleri ve sedir ağaçlarıdır. Mermer adına kayaları yok ediyorsunuz, ağaçları yok ediyorsunuz. Geçmişte orada fotoğrafladığımız aşağıdaki antik kent kalıntılarını ne yaptınız? Sahipsiz ülkeme ne zaman sahip çıkılacak?" diye sitem etti.



Gözlerinin önünde motorlu testerelerle sedir ağaçlarının kesilişine tanıklık etmenin çok üzücü olduğunu kaydeden Atasayar, "Buraya yeni şantiye kurmuş mermer ocağı firması tarafından yapılan bu katliam bir an önce durdurulmalı. Yetkililerin, çevrecilerin ve doğa sporları gruplarının ayaklanması, harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, en görkemli sedir ormanlarının bulunduğu Ekizce Yaylası'nda mermer ocağı açılmasını hem doğaya, hem de Antalya'ya ihanet olarak nitelendirdi.