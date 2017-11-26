Mermer kestiği makineden fırlayan parçalar öldürdü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde mermer bloğu kestiği makineden fırlayan bilyelerin vücuduna isabet ettiği işçi Mehmet Karaköse (37) öldü.

Yeşilova\'ya bağlı Başkuyu köyündeki mermer ocağında çalışan Mehmet Karaköse, dün gece mermer bloğu keserken, mermer kesme makinesinden fırlayan bilyeler vücuduna isabet etti. Karaköse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karaköse\'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsiden sonra toprağa verilmek üzere Malatya\'ya götürüldü.