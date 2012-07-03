'Yenipazar Karahasanlar Kanyonu' tehlike altında!

Bilecik'in Yenipazar İlçesi'ndeki doğa harikası 'Yenipazar Karahasanlar Kanyonu' yakınındaki mermer fabrikaları nedeniyle tehlike altında

Bilecik 'in Yenipazar İlçesi'ndeki doğa harikası 'Yenipazar Karahasanlar Kanyonu' dağcıların ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Ancak ilçe sakinleri, yakındaki mermer ocağında dinamit patlatılmasının kanyon için tehlike yarattığını söyleyip bölgenin korunmasını istedi. İstanbul 'dan bölgeye gelip kanyonu gezen AKUT Başkanı Nasuh Mahriki de "Bu güzellikleri herkes görmeli" dedi.

Cafer Elmas'ın Radikal'd yer alan haberine göre, Yenipazar Karahasanlar Kanyonu 2 bin 896 metre uzunluğunda, 800 metre yüksekliğinde ve girişinden 250 metre sonra 25 metrelik bir şelale ve ayrıca 3 büyük mağaraya sahip. Kanyon, son günlerde AKUT ekibinin de gündeminde. AKUT ekibi Yenipazar ile İnhisar arasındaki Harman Köyü'ne kamp kurdu. Nasuh Mahruki başkanlığındaki 30 kişilik AKUT ekibi, Yenipazar kanyonunda keşif gerçekleştirdi.

Mahruki: Burası Türkiye için bir cennet

AKUT Başkanı Nasuh Mahriki, Yenipazar Karahasanlar Kanyonu'na daha öncede geldiklerini söyledi. Mahruki şöyle konuştu:

"Daha önce geldiğimizde ekipmanlarımız eksikti bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Bu sefer daha da kalabalık ve hazırlıklı geldik. İstanbul 'dan AKUT Yönetim Kurulu'ndan 4 kişi geldik, Bozüyük'ten, Eskişehir'den, Bursa ekibimizden arkadaşlarımızda katıldılar. Ayrıca İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz de burada. 30 kişilik bir ekip olarak kanyon geçişi yaptık. Burası Türkiye için bir hazine, bir cennet. Turizm potansiyeline sahip olan, doğa sporları potansiyeline sahip olan sadece kanyon geçişi için değil kaya tırmanışı ve mağaracılık için çok zengin bir bölge. İnşallah bu tür aktivitelerle daha çok insan haberdar olup, buraya gelerek ziyaret eder. Hem buradaki güzellik insanlar tarafından bilinir, paylaşılır, hem de bu bölgeye bir katma değeri olur, hem de burası sürdürülebilir bir turizm politikasıyla koruyarak, temizleyerek, bakımı yapılarak en güzel şekilde Türkiye için, Türkiye 'deki bu tür konulara meraklı insanların kullanımına açılır diye düşünüyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bu güzellikleri herkes görsün istiyoruz."

Yakında mermer ocakları var

Doğa harikası olan kanyonun yakınında bulunan mermer ocaklarının ise kanyon için tehlike yarattığı öne sürülüyor. Ocaklardan dinamit patlatıldığı ve taş parçalarının kanyona kadar geldiği belirtiliyor. Bu durum Yenipazarlı vatandaşların yanı sıra doğaseverlerin de tepkisine neden oluyor.

Bölgeyi doğa turizmine açmak ve tüm dünyaya Yenipazar Karahasanlar Kanyonunu tanıtmak adına çalışmaların yapıldığını söyleyen Bilecik İl Genel Meclis üyesi Osman Varol bölgenin SİT alanı olarak ilan edilmesine rağmen mermer ocaklarının faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti.