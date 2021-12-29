Mermer cilasını, su zannederek içen otel çalışanı yaşamını yitirdi

İzmir Selçuk'ta çalıştığı otelde pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içen Özde Çivici (31), yaşamını yitirdi.

Selçuk ilçesinde bulunan bir otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti.

Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Su şişesi ile yan yana

Otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Çivici’nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.