Merkür'ün renkli haritası çıkarıldı

NASA’nın Messenger uzay aracı, Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün bugüne kadar hiç görülmemiş yüzünü ortaya çıkardı. Aynı zamanda Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olan Merkür, Messenger tarafından çekilen görüntülerde son dere renkli bir görünüm sergiledi.

Kayalık gezegen Merkür’ü 2011’den bu yana inceleyen Messenger’ın çektiği fotoğrafları bir araya getiren gök bilimciler, ortaya çıkan video karşısında şaşkınlığa uğradı. Binlerce fotoğrafın oluşturduğu videoda, ekseni etrafında dönen Merkür, insan gözüne göründüğünden çok daha renkli belirdi.

NASA’nın Messenger görevini yürüten Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı, video hakkında, “Video, hem bileşimsel farklılıkları, hem de yüzeydeki materyallerin dış şartlara maruz kalmasıyla ortaya çıkan farklılıkları gösteriyor... Eski kraterlerin etrafında beliren genç kraterler, açık mavi veya beyaz renkte görülüyor’ denildi.



Küresel harita ortaya çıktı



Merkür’ün renkli yüzünü gösteren video, Messenger tarafından gezegenin küresel haritasını çıkarmak için gerçekleştirilen görevin bir parçası.

Görev sonucunda, Merkür’ün piksel başına bir kilometre çözünürlüklü haritası çıkarıldı. Videoyu oluşturan fotoğraflardaki renklerin zenginleştirildiğini açıklayan NASA, böylece kayalık gezegendeki farklı arazi yapılarını tespit edebilecek.

Orta ve koyu mavi alanlar, Merkür’ün yerkabuğuna ait ve ‘düşük yansımalı materyal’ adıyla tanımlanan jeolojik birimi temsil ediyor. Mineral açısından zengin olduğu düşünülen bu alanın yanı sıra, karanlık bölgeler, yüksek akışkanlı lavların püskürdüğü alanları gösteriyor.

Messenger, 2004 yılında Uzay’a ateşlendi ve Mart 2011’de Merkür’ün yörüngesine ulaştı. Uzay aracı, geçtiğimiz yıl tamamladığı ön görevinin ek süresini tamamlamak üzere. 2013’ün sonuna kadar, Messenger’ın Merkür’e ait 163 bin fotoğraf çekmesi planlanıyor.