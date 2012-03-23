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Yaşam

Merkür'ün kutuplarında su var mı?

NASA uzay aracı Messenger ile, Merkür gezegeninin kutuplarında su buzu bulunduğuna işaret eden yeni bulgulara ulaşıldığı açıklandı

23 Mart 2012 12:57

 

T24 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait (NASA) uzay aracı Messenger ile, Merkür gezegeninin kutuplarında su buzu bulunduğuna işaret eden yeni bulgulara ulaşıldığı açıklandı.

Gezegenin yüzeyindeki ısının 400 santigrada ulaşmasına rağmen, Merkür'ün kutuplarındaki bazı kraterler daimi olarak gölgede bulunduğu için, bu alanların "soğuk kapanlar"a dönüştüğü kaydedildi.

Daha önceki uzay çalışmalarında, Merkür'ün kutupları yakınında, radarı güçlü bir şekilde yansıtan ve buz olduğunu düşündüren tabakalar saptanmıştı.

Şimdiyse Messenger uzay aracı, bu parlak tabakaların tam da gölge altındaki kraterlere denk düştüğünü ortaya çıkardı.

Messenger, 1970'lerdeki Mariner 10'dan bu yana, güneşe en yakın olan gezegene giden tek uzay aracı oldu. Messenger, Merkür gezegenine gitmeden önce, gezegenin üzerindeki geniş alanların haritası çıkarılmamıştı.

Merkür'deki parlak tabakaların varlığı 1990'larda yerdeki radyo teleskoplarıyla saptanmıştı. Ancak araştırmanın yazarlarından Dr. Nancy Chabot, "Daha önce bu parlak unsurların bulundukları yerleri gösteren görüntüler yoktu elimizde." diyor.
 

Buharlaşma olması ihtimali var

 

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Dr. Chabot, Merkür'ün güney ve kuzey kutuplarındaki parlak tabakalarla ilgili verilerin, su buzu varsayımına uygun göründüğünü, ama bunların kesin kanıt sayılamayacağını, birçok kraterde buzlu tortuların yerlerinden oynamamaları için ince bir yalıtkan birikinti tabakasıyla kaplı olmaları gerektiğini kaydediyor.

Messenger uzay aracının yolculuğu üzerinde çalışma yapan Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den Maria Zuber, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Radarla elde edilen gözlem sonuçlarından yapılabilecek en ilginç yorum, bu tabakaların su buzu olduğu yönünde. Messenger'dan gelen yeni veriler, orada bir çeşit buharlaşma olması, su buzu oluşması ihtimalini güçlendiriyor." dedi.

Messenger uzay aracıyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamları, dün yayımladıkları bulgularında, Merkür gezegeninin, tarihinin uzun bir bölümünde jeolojik olarak aktif olduğunu açıkladılar. Uzay aracından alınan veriler, gezegenin yüzeyindeki kraterlerin, oluşumlarından sonraki kimi jeolojik süreçler sırasında şekil değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, güneşe en yakın gezegen hakkındaki yerleşik görüşlerden çok farklı nitelikte.

Messenger uzay aracı 2004 yılında fırlatılmış ve geçen yıl Mart ayında Merkür çevresindeki yörüngesine girmişti. NASA, yakınlarda, Messenger'ın görevinin 2013 yılına dek uzatıldığını açıklamıştı.

 

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