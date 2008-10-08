Merkür'den yeni 'poz'lar

Merkür programının yöneticileri, 14 Ocakta ilk kez Merkür'ü ziyaret eden Messenger (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) uzay aracının Pazartesi krater dolu gezegene 200 km sokularak, binlerce resim çektiğini ve önemli miktarda veri ile görüntüyü Dünya'ya gönderdiğini belirttiler.Amerikan Mariner 10 uzay aracının 1974 ve 1975'te Merkür'ün yarısına yakınını fotoğrafladığını, Messenger'ın da Ocak'ta gezegenin yüzde 20 ve Pazartesi günü yüzde 30'dan fazlasını görüntülediğini ifade eden bilim adamları, ellerinde şu anda Merkür'ün yüzde 95'inin görüntüsü bulunduğunu ve ilk kez bu gezegenin global görünüşünü inceleme olanağı bulduklarını kaydettiler.NASA'nın 2004 yılı Ağustos ayında uzaya fırlattığı Messenger'ın gönderdiği fotoğrafların, ABD'nin prestijli üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi'nin Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından incelenmekte olduğu belirtildi.Uzay programının yöneticileri, Merkür'e 33 yıl aradan sonraki bu ziyaretin bilimsel açıdan çok doyurucu bilgiler sağladığını, ikinci yakından bakışın gezegenle ilgili çok daha fazla bilgi sağlamasının beklendiğini bildirdi.Bilim adamları, Messenger'ın ilk ziyaretinde olduğu gibi ikincisinde de Merkür'ün karanlık yüzüyle ilgili bilgi topladığını, Merkür'ün yüzeyi, toprağının bileşimi, dinamik manyetosferi (güneşten gelen hızlı parçacıkların oluşturduğu plazma akımının, gezegenin manyetik alanının etkisiyle saptırılarak engellendiği bölge) ve atmosferini incelediğini kaydetti.Güneş'e en yakın gezegen olması, Güneş'in şiddetli çekim gücü, aşırı sıcaklık ve yüksek radyasyon nedeniyle zor görevde bulunan Messenger, bu gezegene 3. ve son ziyaretini Eylül 2009'da yapacak. Bu tarihe dek Amerikan uzay aracı, Güneş'in çevresini 15 kez dolaşmış ve 8 milyar km yol katetmiş olacak. Uzay seyahatine devam edecek olan araç, 2011 martında son kez uğrayacağı Merkür'ün yörüngesine girip, orada kalacak.Yolculuğu sırasında motorlarının yanı sıra Merkür'ün yer çekimi etkisini de tramplen gibi kullanan Messenger uzay aracı yaklaşık 50 saat süren yaklaşma sonrasında 700 GB'yi aşkın veri gönderdi.Büyüklük olarak 8. sırada yer alan, Güneş'in çevresini 88 günde dönen ve Güneş'e yakınlığı dolayısıyla kavrulan Merkür'e ziyareti sırasında elektronik ve gözlem araçları "oda sıcaklığında" çalışması için bir koruyucu kalkanın altında bulunan Messenger uzay aracı, 300 dereceyi aşan bir sıcaklıkla karşı karşıya bulunuyor.