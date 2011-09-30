-Merkür'deki ovaları lav akıntısı oluşturmuş ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesine mart ayında oturan Amerikan Messenger aracının gözlem ve ölçümleri, bu sıcak gezegenin kuzey kutbu çevresindeki geniş düzlüklerin yoğun lav akıntısından dolayı oluştuğunu gösterdi. Amerikan Science dergisinde bugün yayımlanan bilimsel makalede, bilimadamlarını Merkür üzerinde ilk uçuşu 1974'te yapan Mariner 10 uzay aracının bu oluşumları ilk kez görüntülemesinden bu yana meşgul eden bu geniş düzlüklerin bazı yerlerde bir kilometre kalınlığa ulaştığı belirtilerek, bunların yaklaşık 3,5 milyar yıl önce büyük bir volkanik faaliyetin yol açtığı lav selinin eseri olduğu kaydedildi. Merkür'ün çatlaklarından fışkıran büyük miktardaki lav selinin 1,5 kilometre derinliğindeki kraterleri lavla doldurduğunu belirten araştırmacılar, bunların Merkür'ün yüzölçümünün yüzde 6'sını kapladığını ve ABD'nin yüzölçümünün yüzde 60'ına karşılık geldiğinin altını çizdi. ABD'nin Rhode İsland eyaletindeki Brown Üniversitesi'nden bilimadamları, Merkür'deki bu lav selinin, Dünya'dakinin tersine volkanik külahlar oluşturmak yerine toprağa çıktıkları yeri kaplayan düzlükler oluşturduklarını söyleyerek, bu gözlemlerin Merkür'ün içinde neler olup bittiği konusunda kendilerine önemli ipuçları verdiğini kaydettiler. Messenger'in verilerini inceleyen bir başka Amerikan üniversitesi Johns Hopkins'in Uygulamalı Fizik Laboratuvarı araştırmacıları da, Merkür'ün yüzeyinde Mars'ta olduğu gibi garip oyuklar tespit ettiler. Bu düzensiz şekillerin, yüzeye çarpan göktaşlarının oymasıyla ortaya çıkan parlak çökeltiler gibi göründüğünü belirten bilimadamları, yine de bu şekillere neyin yol açtığını bilmediklerinin altını çizdiler.