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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar tarihi zirveye yaklaştı

Dolar, MB kararı öncesinde, 2,70 seviyesinin altında, sakin bir seyir izliyordu

22 Nisan 2015 18:18

Merkez Bankası'nın faize dokunmamasının ardından, dolar Türk Lirası karşısında hareketlendi, 2,72'yi aşarak 2,7310 olan tarihi zirveye yaklaştı.

Merkez  Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve değişikliğe gitmedi.  

Dolar, karar sonrasında ilk tepki olarak 2,6955 sınırına kadar yükseldikten sonra devam eden işlemlerde 2,71 seviyesini aştı.   

Dolar/TL 14.56 itibariyle en yüksek 2,7210 seviyesini gördü.   

Karar öncesi sakindi

 

Dolar, MB kararı öncesinde, 2,70 seviyesinin altında, sakin bir seyir izliyordu.

Dolar/TL güne 2,68 seviyesinin hemen üzerinden başlamıştı.

 

'Lirada zayıflama görülebilir'

 

Merkez Bankası’nın kararına yönelik açıklama geçen Standard Bank gelişen ülkeler analisti Tim Ash, “Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizine dokunmadı. Bu dakikadan sonra lirada hükümetten gelecek tepkiye yönelik beklentilerle zayıflama görülebilir. Zayıflamada Merkez Bankası’nın liradaki zayıflığı sınırlayacak bir hamle yapmamasının da etkisi görülebilir” dedi.

 

'Merkez'in döviz hamlesi isteneni vermedi'

 

Dolardaki yükselişle ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye açıklama yapan ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, "Merkezden aslında bir şey beklenmiyordu ama munzam ve döviz repo faiziyle ilgili bir beklenti vardı ama piyasa merkezin hani bu noktada dövize karşı bakış açısını görmek istedi. Merkezin şu anda bakıldığı zaman döviz tarafına direkt bir hamle yapmadığı için yükseliş görüldü. Şu anda piyasada oynaklık çok yüksek. Dolar endeksini de takip ettik. Çok büyük hareket yok. Merkez Bankası'ndan bir hamle beklenmiyordu ama dövizdeki bu yukarı hareketliliği nasıl değerlendirecek diye bekledi" dedi.

 

Faiz 6 ayın zirvesinde

 

Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz Merkez Bankası’nın likidite adımlarını daha da belirginleştireceği beklentisiyle yaklaşık 6 ay sonra çift haneye çıktı

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