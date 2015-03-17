Merkez'in faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6320, avro 2,7840 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,6270 liradan alınan dolar 2,6320 liradan satılıyor. 2,7800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,7840 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6310lira, avronun satış fiyatı ise 2,7850 lira olmuştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yeni faiz oranlarını belirlemek üzere bugün toplanıyor. Erdem Başçı başkanlığında toplanacak olan kurul saat 14:00'te piyasalarında çok yakından takip ettiği faiz kararını açıklayacak.