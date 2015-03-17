T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez'in faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz oranlarını saat 14'te açıklayacak

17 Mart 2015 11:33

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6320, avro 2,7840 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,6270 liradan alınan dolar 2,6320 liradan satılıyor. 2,7800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,7840 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6310lira, avronun satış fiyatı ise 2,7850 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yeni faiz oranlarını belirlemek üzere bugün toplanıyor. Erdem Başçı başkanlığında toplanacak olan kurul saat 14:00'te piyasalarında çok yakından takip ettiği faiz kararını açıklayacak.

ETİKETLER

dolarartışazalmamerkez bankasıkararfaizgüne nasıl başladı

İlgili Haberler

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

24 Şubat'ta faizi çeyrek puan düşüren Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağır bir dille eleştirilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24