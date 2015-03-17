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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

24 Şubat'ta faizi çeyrek puan düşüren Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağır bir dille eleştirilmişti

17 Mart 2015 09:36

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak.

24 Şubat'ta çeyrek puanlık faiz indirimine giden Merkez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Doların tarihi rekorlara imza atması sonrası ekonomi zirvesi toplanmış ve Erdoğan'dan "tatlıya bağladık" açıklaması gelmişti.

CNBC-e'nin düzenlediği kotasyon anketine katılan 24 ekonomistin 22'si bu ay faizlerde değişiklik beklemiyor. 2 ekonomist politika faizinde, 2 ekonomist alt bantta, 2 ekonomist ise üst bantta indirim beklerken, beklenti 25 baz puan düzeyinde bulunuyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 7,5'te, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandı ise yüzde 10,75'te tutuyor.

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