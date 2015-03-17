Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak.
24 Şubat'ta çeyrek puanlık faiz indirimine giden Merkez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Doların tarihi rekorlara imza atması sonrası ekonomi zirvesi toplanmış ve Erdoğan'dan "tatlıya bağladık" açıklaması gelmişti.
CNBC-e'nin düzenlediği kotasyon anketine katılan 24 ekonomistin 22'si bu ay faizlerde değişiklik beklemiyor. 2 ekonomist politika faizinde, 2 ekonomist alt bantta, 2 ekonomist ise üst bantta indirim beklerken, beklenti 25 baz puan düzeyinde bulunuyor.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 7,5'te, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandı ise yüzde 10,75'te tutuyor.