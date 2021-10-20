Merkezi yönetim bütçesinde MEB'e ayrılan pay 10,8'e geriledi

Merkezi yönetim bütçesinde iktidarın, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 2022 yılı bütçesinde ayırdığı pay 10,8'e geriledi. 2018 yılında yüzde 12,1 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin toplamına oranı 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 11,8, yüzde 11,4, yüzde 10,9 ve yüzde 10,8’e çekildi.

MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, 2022 yılında yüzde 10,8 ile son beş yılın en düşük seviyesini gördü. MEB'e 2022 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe kayıtlara, 189 milyar TL olarak geçti.

Aslan payı ayrılmıştı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi” basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeden aslan payının eğitime ayrıldığını söyledi. Oktay, tüm çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlamak, okulların fiziki imkanlarını iyileştirmek ve yeni derslik yapımları için MEB’in bütçesinin 15,2 milyar TL’ye yükseltildiğini ifade etti. Oktay, MEB bütçesinin 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 35 artırıldığını belirtse de bütçenin merkezi yönetim bütçesine oranındaki düşüş dikkati çekti.

MEB’in 2018 yılında 92 milyar 529 milyon TL olan toplam bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 12,13 ile ifade edildi. 2018 yılındaki 92,5 milyar TL’lik bütçesinden yaptığı 63,5 milyar TL’lik harcama, “Personel gideri” kalemine yazılan MEB, 2019 yılında ise 113 milyar TL bütçe aldı. MEB bütçesinin 2019 yılında toplam merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 11,84 oldu.

2020 yılında düşüş kesinleşti

MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranındaki düşüş, 2020 itibarıyla daha da belirgin hale geldi. MEB’in 2020 bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 11,44 olarak gerçekleşti. MEB, 2021 yılında ise merkezi yönetim bütçe toplamından yalnızca yüzde 10,9’luk pay alabildi.

Eğitime, “Aslan payının” ayrıldığı savunulan 2022 yılında MEB bütçesinin payı ise 2018-2022 yıllarını da kapsayan beş yıllık dönemin en düşük seviyesi gördü. MEB’e merkezi yönetim bütçe toplamından 2022 yılında ayrılması planlanan pay yalnızca yüzde 10,8 olarak planlandı.