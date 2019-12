Merkezi bütçeden en büyük pay eğitime

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eğitimi Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirdiklerini ve merkezi bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, ''2008 yılında yatırım miktarımız 3 milyar doları geçecek durumdadır'' dedi.



2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı'nın ve yapımı tamamlanan 45 okulun toplu açılışı nedeniyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de katılımıyla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Adnan AŞ İlköğretim Okulunda tören düzenlendi.



Bakan Çelik, konuşmasında, iktidara geldiklerinden beri her eğitim öğretim yılının açılış törenine katıldığı için Başbakan Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi.



Eğitim alanında da son 5,5-6 yılda büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Çelik, eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısı, insan kaynakları, müfredat uygulamaları, rehberlik sisteminin elden geçirilmesi gibi konularda büyük atılımlar, reformlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.



''Türkiye'de eğitimi en öncelikli meselesi ilan eden bir hükümet var'' diyen Çelik, 2003 yılından beri merkezi bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını vurguladı.



Çelik, şunları kaydetti:



''Bu yıl konsolide bütçedeki eğitim yatırımımız 1,3 katrilyon TL'dir. Ancak milletin huzurunda söz verdik, 2008 yılında 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız dedik. TOKİ ile yaptığımız 1 katrilyon liralık protokol, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası, il özel idarelerinin ayırdıkları katkılarla 2008 yılında yatırım süreci başlayan yatırım miktarımız 3 milyar doları geçecek durumdadır. Bunun Türkiye'nin geleceğine yapılan büyük bir yatırım olduğunun farkındayız. Bu kervan, daha büyük bir heyecanla devam edecek.''



“Ciddi bir çığır açtık”



Başbakan Erdoğan'ın önderliğinde ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, en büyük okuma yazma kampanyası olan ''Ana Kız Okuldayız Kampanyası''nı başlattıklarını hatırlatan Çelik, kampanya çerçevesinde kayıt yaptıranların halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime başlayacaklarını ifade etti.



Bugün 60 bin noktada öğrencilere 166 milyon ücretsiz kitabın sembolik dağıtımını da yapacaklarını anlatan Çelik, ücretsiz ders kitaplarının yıllık maliyetinin 300 trilyon lira olduğuna dikkati çekti. Çelik, ''Helal olsun. Çünkü biz eğitime yapılan bütün masrafı geleceğe yatırım olarak değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.



Bakan Çelik, şöyle devam etti:



''Bugün okullarda faal olarak görev yapan her 3 öğretmen arkadaşımdan birisi AK Parti iktidarı döneminde atanmıştır, çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü her 4 derslikten birisi bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır. Bu, geleceğimiz açısından sevindirici, bu hamleye devam edeceğiz. Daha yapılması gereken çok şey var. Ülkemizin mevcut imkanlarını, halkımızın ve mahalli idarelerimizin imkanlarıyla birleştirerek eğitimde ciddi bir çığır açtık.''



“Özürlülerin eğitimine de önem veriyoruz”



Özürlülerin eğitimine de önem verdiklerini söyleyen Çelik, gerek devlet imkanları gerekse devletin parasını vererek özel rehabilitasyon merkezlerinde okutulan öğrenci sayısında iktidarları döneminde yüzde 700'lük artış sağlandığını kaydetti. Çelik, ''Sosyal devlet, şefkat devleti budur'' diye konuştu.



Hüseyin Çelik, öğretmenliğin dünyanın en saygın mesleklerinden birisi olduğuna işaret ederek, ''Öğretmenliğin, siyasi ve ideolojik mülahazalarla itibarının zedelenmesine müsaade etmeyiniz. Öğretmenliğin itibarını korumak hepimizin görevidir'' dedi.



“E-devlet uygulamalarında dünyada 8. olduk”



Günümüzün teknoloji çağı olduğunu vurgulayan Çelik, kağnı arabası ile uzay mekiğine karşı yarışılamayacağının altını çizdi. İnternet çağının gereğini yapacaklarını belirten Çelik, ABD'de bir üniversitenin 2007 sonunda hazırladığı e-devlet raporuna göre Türkiye'nin e-devlet uygulamalarında Almanya'nın önüne geçerek dünya sekizincisi olduğunu kaydetti.



Çelik, Gaziantep'te ikinci üniversitenin kurulmak üzere olduğunu, üçüncü üniversite için başvuruda bulunduğunu belirtti.



Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı da eğitim öğretim kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, ilde 2002 yılında ilköğretimde yüzde 93 olan okullaşma oranının 2008 yılında yüzde 100'e, orta öğretimde ise yüzde 37'den yüzde 62'ye ulaştığını söyledi. Kamçı, ''13 bin civarında öğretmen, 382 bin öğrenciyle 734 okulda yeni eğitim yılına başlıyoruz'' dedi.



Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Fatma Şahin, Mehmet Sarı, Özlem Müftüoğlu ve Halil Mazıcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman, Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Paul Doany de katıldı.