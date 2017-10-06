Merkezefendi Meclisi, antik kent Laodikya'da toplandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi Belediyesi\'nin meclis toplantısı, 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Laodikya Antik Kenti\'nde yapıldı.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi\'ndeki 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Laodikya Antik Kenti, meclis toplantısına evsahipliği yaptı. Merkezefendi Belediyesi, Ekim ayının ilk meclis toplantısını antik kentteki kazı merkezinde yaptı. Toplantıda, yapılan ve yapımı planlanan projeler konuşuldu. Toplantının ardından, Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Subaşıoğlu, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve meclis üyeleri, Laodikya\'nın tarihi caddelerinde gezerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentin tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Meclis üyeleri ve Başkan Subaşıoğlu, toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

\'TARİH CANLANDIRILDI\'

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikya\'da en son 1500 yıl önce meclis toplantısı yapıldığını belirterek, \"Laodikya Denizli\'nin önemli bir değeri. 2.5 aylık bir süre içerisinde, antik kentte bulunan 150 metrelik caddeyi ayağa kaldırdık. Meydandaki restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 2015 yılında ortaya çıkardığımız \'su yasası\' oldukça önemli bir bulgu. Dünyada başka bir örneği yok. Milattan önce 250 yılından itibaren meclisin toplandığını ve kararlar aldığını biliyoruz. En son toplantı ise Milattan Sonra 5. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Bu tarihten sonra bölgede gerçekleşen büyük bir depremle burası yıkılmış ve taşınmış. Depremden sonra bu bölgede toplantı yapıldığıyla ilgili elimizde bir veri yok. 1500 yıl sonra burada ilk kez yerel bir belediye, tabiri caizse tarihi canlandırdı\" dedi.

\'LAODİKYA\'YA DESTEK SÜRECEK\'

Başkan Subaşıoğlu ise, Laodikya Antik Kenti\'yle ilgili projeler üretmeye ve tanıtımını sağlamaya devam edeceklerini belirterek, \"Laodikya içerisinde, sanatsal, spor ve siyasal yapıları bulunduran bir antik kent. Biz Laodikya\'yı açığa çıkarabilmesi, kazıların sürdürülebilmesi için 1 milyon liralık destek sağladık. Bundan sonra da katkılarımız sürecek. Bugün meclis üyeleriyle birlikte hem toplantımızı yaptık, hem de antik kenti yerinde inceledik. Antik kentimiz, ilerleyen süre içerisine daha fazla tanınacak. Kentteki lise öğrencilerini gruplar halinde buraya getirerek, burayı gezdireceğiz. En geç 2 ay içerisinde hayata geçireceğimiz proje ile gençler Laodikya\'yı daha iyi tanıyacak\" diye konuştu.

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