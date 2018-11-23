Merkeze çekilen valiler sahaya iniyor; kamu hizmetlerini denetleyip raporlayacaklar

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi(İZDES) kapsamında, bakanlık bürokratları ile bir önceki dönem görev alan 40 vali 81 ilde sahaya iniyor. Merkeze alınan valiler, illerde İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen kamu hizmetlerini denetleyip raporlayacak.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre daha önce merkeze çekildikten sonra boşta kalan valiler, artık aktif görevler alacak. Eski valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek.

Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileriyle merkeze iletecek. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar ise vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapacak.