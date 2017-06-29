Merkeze çekilen vali: Hukuki işlemlerde bulunacağız

Tokat Valisi iken son kararname ile merkeze çekilen Cevdet Can, kendi hakkında birtakım dedikoduların ortalıkta dolaştığını iddia ederek yasal yollara başvuracağını söyledi.

Son Valiler kararnamesi ile merkeze alınan Tokat Valisi Cevdet Can için belediye tarafından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası sosyal tesislerinde veda yemeği verdi. Düzenlenen programa Vali Cevdet Can'ın yanı sıra AKP Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile daire amirleri katıldı.

“Kimseye dargın ve kırgın değilim”

Yemekte konuşan Tokat Valisi Cevdet Can, ‘’Bizim hakkımızda bir takım dedikodular dolaştı ortalıkta, çoğunuzun kafasının karıştığını biliyorum. Evladımızın birisinin ismi üzerinden ilave isimler zikredilerek, 'yok şu isim de var, yok bu isim de var' diyerek söylenmiştir. Bunların aslı yoktur. Bunlar için bir savunma yapmadım, bir basın toplantısı yapmadım. Sebebi şudur; Aynı zamanda ayeti kerimedir bu, tevhit inancını tevekkül inancını tam anlamıyla yaşarsanız buna gerek kalmaz. Bizim amacımız da tevhit ve tevekkül inancını tam anlamıyla yaşamaktır. Onun için bir ayeti kelime şöyle der: Allah her şeye şahittir. Allah’ın şahit olduğu yerde başka şahit aramaya gerek var mı? Yok. Bir tane daha var ayeti kelime şöyle diyor, sizinle benim aramda şahit olan Allah bana yeter. Başka şeye gerek yok. Ama burada vatandaşımızdan da çok talep geldiği için söylemek istiyorum. Bu konuyla alakalı hukuki girişimlerde bulunacağız. Onlarla alakalı gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Fakat bunu konuşurken de kimseye kırgın ve dargın değilim. Çünkü derviş tabiatlı insan kimseye darılmaz’’ dedi.

Vali Cevdet Can’ın konuşmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Can'ın çocuklarının isimlerinin 'Fetullah' ve 'Gülen' adı taşıdığı yönünde basında haberler yer almıştı. (DHA)