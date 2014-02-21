Merkeze alınan Vali: Hiçbir güçlünün hatırına zayıfın hakkını yedirmedim

Merkeze çekilen Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar'ın vedasında herkes ağladı. Vali de, valiler kararnamesinin tarihine ilişkin, "13 Şubat neyin nesidir? Zamanlama gerçekten manidar, insan bir tuhaf oluyor" yorumunda bulunarak, "Hiçbir güçlünün hatırına zayıfın hakkını yedirmedim. Kararlarımda olabildiğince şeffaf ve demokrat davrandım" dedi.

Akpınar, Bilecik'teki Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde, veda konuşması esanasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmasına devam edemeyen Akpınar'ın yerine kürsüye gelen İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu da bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada salondaki çok sayıda kişi de gözyaşı döktü.

Vali Akpınar, 13 Şubat'ta çıkan kararname ile merkeze alındığını söyleyerek, "Tayinimin niye şimdi çıktığı meselesine gelince; tam bilmiyorum, ama kararname 10 Şubat tarihli olsaydı, o gün doğum günümdü. 11 Şubat memleketim Maraş'ın Fransız işgalinden kurtuluş günü. Dolayısıyla 12 Şubat Maraş'ın kurtuluş bayramı, 14 Şubat sevgililer günü. Peki, 13 Şubat neyin nesidir? Zamanlama gerçekten manidar, insan bir tuhaf oluyor" dedi.

Veda konuşmasından satırbaşları şöyle:

"1980 yılında liseyi bitirdim, ama üniversite sınavını kazanamayınca yurt dışında bir inşaat şirketinde çalışmaya başladım. Neler yapmadım ki; Beton işçiliği, kademe-tamirhane işçiliği, taş ocağında konkasör operatörlüğü, harita mühendisinin yanında yardımcılık yaptım.

'Zengin sofralarını pek sevmem'

Binlerce torba çimento geçmiştir sırtımdan. Ellerimin nasır bağladığı, parmaklarımın taşların arasında ezildiği de oldu. Aradaki kısa molalarda kum yığınlarının üzerinde uyumayı da bilirim ben. Onun için inşaatları gezerken bir köşede uyuyan gariban bir işçiye rastladığımda, aslında kendi geçmişimi görürüm, rahatsız etmeden oradan uzaklaşırım. Muhtemelen o günlerin hatırasıdır; zengin sofralarını pek sevmem, şantiyedeki işçilerin çayı, bir dilim ekmekle birkaç domates bana daha cazip gelir.

'Zayıfın hakkını yedirmedim'

2005 yılının son günlerinde çıkan kararname ile Ağrı Valisi olarak atandım, daha sonra Bolu Valiliği son olarak da Bilecik Valiliği yaptım Biz bu görevlere hükümetlerin takdiri ile gelip aynı yöntemle gidiyoruz. 8 yılı aşkın süredir üç farklı şehirde bu şerefli görevi ifa ettim. Beni bu göreve layık gördükleri için başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Adaletten şaşmadığımı düşünüyorum. Hiçbir güçlünün hatırına zayıfın hakkını yedirmedim. Kararlarımda olabildiğince şeffaf ve demokrat davrandım.

'Onların hatrını nefsimden yükske tuttum'

Allah şahittir maiyetimde çalışan en alt kademedeki memurların, işçilerin, köylünün hatırını nefsimden yüksekte tuttum. Hizmetlerinin, işlerinin kolayca görülmesi için gayret gösterdim. Buna mukabil parasının ya da makamının büyüklüğünden hareketle, haksız talepte bulunan zatı namuhteremlere hiç de mütevazı davranmadım, hak ettikleri cevabı verdim.

Bu anlamda kendimi devletin valisi olmaktan ziyade halkın valisi olarak gördüm. Doğru bildiği yoldan gram şaşmayan benim gibi birine 8 yıl valilik yaptırdıkları için Hükümetimize tekrar teşekkür borcum var."