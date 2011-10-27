Merkez'den piyasaya 11 milyar TL

T24 - Merkez Bankası, TL vadeli ve vadesiz mevduatlar için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. MB bu sayede piyasaya yaklaşık 11 milyar Türk Lirası likidite sağlayacak.



Türk Lirası'nın güçlendirilmesi için dün bir eylem planı açıklayan Merkez Bankası önlemlerden birini devreye soktu.



Merkez Bankası, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını yüzde 16'dan yüzde 11'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 12,5'ten yüzde 11'e ve 6 aya kadar vadeli mevduatlarda da yüzde 9'dan yüzde 8'e indirdi.



Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasıyla piyasaya yaklaşık 11 milyar Türk lirası likiditenin kalıcı olarak sağlanmış olacağını ve yüzde 12,6 olan ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranının yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşeceğini bildirdi.



