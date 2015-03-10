Merkez'den dolara bir hamle daha; piyasaya 1.5 milyar dolar döviz sağlanacak

Merkez Bankası, dolardaki yükseliş ve ekonomideki dalgalanmalar üzerine 13 Mart’ta Rezerv Opsiyon Katsayısı'nın değiştirilmesiyle sisteme yaklaşık 1.5 milyar dolar döviz likitidesi sağlanacağını açıkladı. 27 Mart'ta ise Merkez'in döviz rezervlerine 1.3 milyar dolar döviz ilave edilecek.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çekirdek yükümlülükler dışındaki kısa vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında yapılacak ölçülü artışlar yoluyla 27 Mart 2015 tarihinde merkez bankası rezervlerine yaklaşık 1,3 milyar ABD doları tutarında döviz ilave edilecektir. Bu yolla bankacılık sistemine döviz ihtiyaçları için likidite sağlanması ve uzun vadeli borçlanmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır."

İlk hamle dün gelmişti

Dün dolara ilk hamlesini yapan Merkez'den "Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların Merkez Bankası’ndan alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7.5’ten yüzde 4.5’e, Euro için yüzde 6.5’ten yüzde 2.5’e indirilmesine karar verilmiştir” açıklaması gelmişti.