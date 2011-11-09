-Merkez üssü Van Gölü BİTLİS (A.A) - 09.11.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, merkez üssü Van Gölü olan depremin, Adilcevaz'ın Kavuştuk, Göldüzü ve Akçıra köylerinde tedirginlik yarattığını söyledi. Yılmaz, depremin Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk, Göldüzü ve Akçıra köylerinde şiddetli şekilde hissedildiğini, vatandaşın depremden sonra tedirgin olduğunu ancak depremde can kaybının olmadığını, kendilerine olumsuz bir bilginin yansımadığını kaydetti. Yılmaz, ''Depremden hemen sonra Kavuştuk köyünü ve Adilcevaz'a bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanını aradım. İlçede tedirginlik dışında bir olumsuzluk yok. Yalnız köylülerin çadır talebi var. Geçen hafta Adilcevaz'da çadır dağıttığımız köylüler vardı. Bu depremin ardından tekrar çadır talebi olunca, Kızılay Genel Müdürünü aradım. Kızılay'ın üç ekibi kavuştuk köyüne hareket ediyor. Çadırlar Akçıra, Göldüzü, Kavuştuk gibi köylerde talebi bulunan köylülere dağıtılacak'' dedi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kaymakamı Ahmet Dilsiz de Van Gölü merkezli depremin ardından vatandaşların evlerinden çıktığını ve dışarıda beklediğini ifade ederek, ''Sarsıntı yoğun şekilde hissedildi ama şimdiye kadar bir sıkıntı olduğuna dair bilgi ulaşmadı'' dedi. Diğer yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi internet sitesinde, Kavuştuk köyü olarak belirtilen depremin merkez üssünün, Van Gölü olduğu açıklandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Van Gölü merkezli depremin büyüklüğünün 5,4 olduğu bildirildi.