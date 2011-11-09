T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merkez üssü Van Gölü BİTLİS (A.A)

09 Kasım 2011 03:43

-Merkez üssü Van Gölü BİTLİS (A.A) - 09.11.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, merkez üssü Van Gölü olan depremin, Adilcevaz'ın Kavuştuk, Göldüzü ve Akçıra köylerinde tedirginlik yarattığını söyledi. Yılmaz, depremin Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk, Göldüzü ve Akçıra köylerinde şiddetli şekilde hissedildiğini, vatandaşın depremden sonra tedirgin olduğunu ancak depremde can kaybının olmadığını, kendilerine olumsuz bir bilginin yansımadığını kaydetti. Yılmaz, ''Depremden hemen sonra Kavuştuk köyünü ve Adilcevaz'a bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanını aradım. İlçede tedirginlik dışında bir olumsuzluk yok. Yalnız köylülerin çadır talebi var. Geçen hafta Adilcevaz'da çadır dağıttığımız köylüler vardı. Bu depremin ardından tekrar çadır talebi olunca, Kızılay Genel Müdürünü aradım. Kızılay'ın üç ekibi kavuştuk köyüne hareket ediyor. Çadırlar Akçıra, Göldüzü, Kavuştuk gibi köylerde talebi bulunan köylülere dağıtılacak'' dedi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kaymakamı Ahmet Dilsiz de Van Gölü merkezli depremin ardından vatandaşların evlerinden çıktığını ve dışarıda beklediğini ifade ederek, ''Sarsıntı yoğun şekilde hissedildi ama şimdiye kadar bir sıkıntı olduğuna dair bilgi ulaşmadı'' dedi. Diğer yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi internet sitesinde, Kavuştuk köyü olarak belirtilen depremin merkez üssünün, Van Gölü olduğu açıklandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Van Gölü merkezli depremin büyüklüğünün 5,4 olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24