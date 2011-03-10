-MERKEZ SAĞDA İTTİFAK ARAYIŞI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Saadet Partisi ve Türkiye Partisi ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü belirterek "Bu ittifakın amacı barajı geçmek değil, blok olarak tek başına iktidara gelmektir" dedi. Zeybek, kurmaylarıyla birlikte, Saadet Partisi genel başkanlığına seçilen Mustafa Kamalak'ı genel merkezdeki makamında ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Ziyarette liderler, gazetecilerin Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Partisi arasında sürdürülen seçim ittifakı çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladılar. Kamalak, DP ile hem organik hem de gönül bağlarının eskiye dayandığını, RP-DYP koalisyon hükümetinde kimsenin hayal bile edemeyeceği hizmetlerin yapıldığını söyledi. "Ne yazık ki hizmetlerin önü kesildi. İnşallah o hizmetler bizleri bekliyor" diyen Kamalak, "Biz Türkiye ve yüce milletimiz için varız. Milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Hocamız hayatta iken, değerli büyüğümüz Şevket Kazan'ı ittifak çalışmaları için görevlendirmişti. O süreç devam ediyor. Şu ana kadar kesin bir sonuç yok. İnsanları birliğe davet ettiğimiz gibi, partileri de birliğe davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. -"54. HÜKÜMETİN SÖZCÜSÜYDÜM"- Namık Kemal Zeybek de 54. hükümetin sözcüsü olduğunu hatırlatarak, o hükümetin hizmetlerini hatırlamanın ve onlarla övünmenin gerektiğini söyledi. Zeybek, "54. hükümet şunu ispat etti: Bu ülkede kaynak var. Birileri (kaynaklar hep bize gelsin) diyor. 54. hükümetin yolu, yolkesenler tarafından kesildi. İnşallah 28 Şubat gibi karanlık günler bir daha olmaz. 28 Şubat bitmedi, sadece birinci perdesi kalktı" şeklinde konuştu. Zeybek, "ittifakın çatısında sorun mu var?" sorusuna, "Önce yapının temelini kuralım. Sonra çatısı kolay. Temel olmadan çatı kurulursa, yapı yıkılır" yanıtını verdi.. Üç partinin oy toplamının barajı geçip geçmeyeceği sorusu üzerine Zeybek, "Bu iktidarın amacı barajı geçmek değil, blok olarak tek başına iktidara gelmektir" ifadesini kullandı. Kamalak ise aynı soruya, "Refah Partisi'nin yolu kesildiğinde oyu yüzde 36'ydı. Başka partilere giden oylar aslında bizimdir. O oylar geri dönecek" karşılığını verdi.