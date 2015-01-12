Merkez Parti Genel Başkanı'na terörle mücadele sorgusu

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldığını Twitter'dan duyurdu. Karslı, 3 yıl önce yaptığı bir telefon görüşmesi nedeniyle Emniyet'te 2 saat ifade verdi.

Cihan Haber Ajansı'na ifadeye çağrılmasını değerlendiren Karslı, "Bir başkasını dinlerken benim de o dinlemeye takıldığım söylendi. Ben de 'bu bir siyasi istişare. Bunun 'dinlemeye takıldı' diye tape yapılması, bunların gündeme gelmesi asıl hukuksuzluktur' dedim ve 'şikayetçiyim' diyerek müşteki oldum. Burada usulsüzlük ve hukuksuzluk yok, bu normal bir konuşma." ifadelerini kullandı.

'Parti kurarken herkesle görüştüm, burada suç unsuru bir şey yok'

2012 yılının başlarında Merkez Parti'yi kurarken her kesimden insanlarla istişareler yaptığını dile getiren Karslı, "AK Parti ve Milli Selamet geleneğinden gelen insanlarla da görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerle ilgili bazı konuşmalarım dinlemelere takılmış. Ben de diyorum ki 'madem başkasını dinlerken buna takıldım. Burada suç unsuru bir şey yok, sadece bir istişare var. Bu neden gündeme gelsin? Neden tape haline getirilsin?' Bu memleketin canlı bomba gibi önemli sıkıntıları var. Bu kadar sıkıntı varken terörle mücadele ekipleri bununla ilgilenmeli. İfademi alan polis arkadaşlar da benim hissiyatımdaydı. Her halde üstten birileri talimat veriyorlar, onlar da işlem yapıyor." şeklinde konuştu.

'Hükümet çelişkiye düşüyor'

Karslı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha önce bir polisin onu dinlemesi ve tape haline getirmesi yanlış, şimdiki polisin de öyle bir hadiseden dolayı çağırıp beni dinlemesi yanlış. İkisi de hukuka aykırı. Yani Hükümet kendisiyle çelişkiye de düşüyor. 'Eskiler bu yanlışlığı yaptı' diyor. Eskisi yanlışsa sen niye bunu yapıyorsun? Kaldır o zaman onları ortadan. Hayır, oradan bir şeyler istiyor.

Benim o konuşmalarda isimler de geçiyor. Karşı tarafta istişare ettiğimi insan diyor ki 'hükümet şundan rahatsız, şu da rahatsız, bu da rahatsız' diyor. Anladığım kadarıyla mevcut şimdiki arkadaşlar onlardan da rahatsız. Merkez Parti ve faaliyetlerimiz rahatsızlık konusu oldu. Her şeyimizden rahatsızlar."