'Abdurrahman Dilipak AKP'nin ABD, İngiltere ve İsrail'in desteğiyle kurulduğunu söyledi'

Cem Özer’in +1 TV’deki programına konuk olan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, evindeki bir toplantıda, Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AKP için "ABD, İngiltere ve İsrail'in desteğiyle kurulduğunu" söylediğini ileri sürdü.

Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’nın iddiasına göre, Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin proje partisi olduğunu söyledi.

Merkez Partisi Genel Başkanı Karslı, Dilipak'ın sohbet toplantısında, ABD-İngiltere ve İsrail'in siyasal İslamcılarla birlikte çalışmak istediklerini ve bu proje doğrultusunda ilk olarak Necmettin Erbakan'a teklif götürüldüğünü ancak Erbakan'ın bu teklifi geri çevirdiğini söylediğini ileri sürdü.

Abdurrahim Karslı programda şunları söyledi:

"Abdurrahman Dilipak dedi ki, AKP bir proje partisidir. 90'lı yılların başında küresel güçler ABD-İsrail ve İngiltere Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Biz siyasal İslamcılarla çalışmak istiyoruz dediler. Biz sizinle çalışmak istiyoruz, anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Sizi iktidara taşıyalım, iktidarda sıkıntı yaratacak unsurları operasyon yapalım ve gerekli finansal destekleri getirelim. Erbakan Hoca bunları kabul etmiyor. Ama Erbakan Hoca'nın ekibi şimdi AKP'yi kuranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah Bey de var. Hatta ben de vardım bu ekibin içinde."