Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu
Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu
Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu
Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu
İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu
Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu
İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu
Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu