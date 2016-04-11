Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Çetinkaya kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın görev süresi 19 Nisan'da tamamlanacak. Başçı’nın yerine gelecek isim ise Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla Murat Çetinkaya oldu. 2012’den bu yana Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çetinkaya, daha önce Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Murat Çetinkaya'nın Merkez Bankası başkanlığına atanması için kararnamesinin imzaya açılması talimatını verdi. Çetinkaya, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile aynı okuldan mezun. Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun. Çetinkaya da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

1976 doğumlu olan Murat Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

Bankacılık hayatına Albaraka Türk’te başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılından itibaren Halk Bankası’nda görev alan Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Çetinkaya 2008 yılından Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Çetinkaya, 2012 tarihinden itibaren Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Murat Çetinkaya’nın da görev süresi 29 Haziran 2016 tarihinde doluyor.

Piyasa Çetinkaya'yı olumlu karşıladı

Yeni başkanın Merkez Bankası bünyesinden olacağı konusunun netleşmesi, piyasa tarafından da olumlu karşılandı ve Türk Lirası, ABD Doları karşısında değer kazandı.

Londra merkezli ekonomik araştırmalar merkezi Capital Economics ise yatırımcılara gönderdiği değerlendirmede "Murat Çetinkaya isminin öne çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz çağrılarının, hükümet güdümündeki bir başkanın atanmasıyla sonuçlanacağı endişelerini yatıştırdı" dedi.

Capital Economics'e göre, Murat Çetinkaya ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun karşılıklı olarak verdikleri tavizler sonucu ortaya çıkmış olabilir. Economics'e göre; "Erdoğan düşük faiz politikasını benimseyen bir Merkez Bankası istediğini, yeni başkanın da bu yönde hareket etmesi gerektiğini söylüyordu. Ahmet Davutoğlu ve hükümetin ekonomi yönetimi ise mevcut başkan Erdem Başçı'nın görev süresinin bir dönem daha uzatılmasından yanaydı."

Capital Economics'e göre, başkanlığı devralacak Çetinkaya'yı Merkez Bankası'nın bağımsızlığını korumak açısından zorlu bir dönem bekliyor.

Nomura: Başçı'dan deneyimsiz

Japon yatırım bankası Nomura'nın gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash ise Murat Çetinkaya'nın Erdem Başçı'ya kıyasla daha deneyimsiz bir isim olduğunu yazdı.

Ash, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda, "Erdem Başçı gibi para politikası gurusu değil. Ancak piyasa Başçı'nın bazen fazlasıyla karmaşık hale gelen para politikalarından zaten pek hoşlanmıyordu. Çetinkaya'nın kamu bankasında üstlendiği görev, hükümete ve cumhurbaşkanına bağlılığının daha fazla olabileceği şeklinde yorumlanabilir" deniyor.

Bakanlar kurulu Kararı

Merkez Bankası kanununun 25. maddesine göre başkan, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllığına atanıyor; 5 yılın sonunda yeniden atanabiliyorlar. Başkanın yükseköğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şartı aranıyor.