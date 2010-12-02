-MERKEZ BANKASININ TAŞINMASININ 2 YILDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR TBMM (A.A) - 01.12.2010 - AK Parti Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması için yasa teklifi verdi. ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi''nde, Merkez Bankası'nın merkezinin İstanbul olması öngörülüyor. Teklife göre, Banka meclisinin toplantıları da İstanbul'da yapılacak. Banka merkezinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar bankanın idari merkezi Ankara olmaya devam edecek. Banka meclis toplantıları bu süreçte Ankara'da yapılacak. Merkezin nakli, 2 yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkili olacak. Teklife göre, ayrıca 31 Aralık 2009 tarihinden önce belediye haline dönüşmek veya başka bir belediyenin sınırlarına dahil olmak suretiyle tüzel kişiliğini kaybeden köylerde taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri, bu arsaları 10 yıllık süreyi beklemeden devredebilecek. Aylıksız izne çıkan SSK çalışanları için izinli oldukları sürelerde de sağlık sigortası primi alınacak.