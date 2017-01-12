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BBC Türkçe

Merkez Bankası'nın likidite hamlesiyle TL değerlendi

Dün ABD Doları'na karşı rekor düşük seviyelere gerileyen Türk Lirası'na bu sabah Merkez Bankası'ndan destek geldi. Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması sonrasında TL %1 değer kazandı.

12 Ocak 2017 17:09

Yıla dolar karşısında büyük bir değer kaybı ile başlayan Türk Lirası, sabah saatlerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrasında kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Bloomberg haber ajansının konuyla ilgili adını vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Merkez Bankası bu sabah haftalık repo ihalesi açmayarak bankaların ellerinde tuttuğu hazine bonoları ile kendilerine kısa vadeli fon sağlamalarını engelledi.

Böylece bankalar, ihtiyaç duydukları fonlama için maliyetlerin daha yüksek olduğu geç likidite penceresine yönlendirildi.

TL'nin maliyeti artıran bu adımla, Dolar/TL kuru geriledi.

10 ocak tarihinde Bankalararası Para Piyasalarında bankaların gecelik borç alma limitini 22 milyar TL'ye düşüreceğini açıklayan Merkez Bankası, bu sayede bankaları gecelik borçlanma ve repo ihalesinden fon bulmasını engelleyerek, bankaları faiz oranı yüzde 10 olan geç likidite penceresinden borçlanmaya yönlendiriyor.

Merkez Banka eski başkanı ve MHP milletvekili Durmuş Yılmaz, konuyla ilgili Twitter hesabından bu hamlenin yeni piyasa faizini belirlemek için bir deneme olabileceğine vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Merkez bankası faiz kararlarını aylık olarak gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alıyor.

Bu ayki toplantı ise 24 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Merkez Bankası 10 Ocak'ta yabancı para cinsi zorunlu karşılıklarda indirime giderken, "Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir" açıklamasını yapmıştı.

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