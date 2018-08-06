Merkez Bankası'nın 'kur müdahalesi' yetersiz kaldı

T24 Haber Merkezi

Dolar/TL kurunun 5,20'ye dayanmasının ve Euro/TL kurunun 6'yı geçmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi ama MB'nın 'kur hamlesi'nin etkisinin sınırlı olduğu gözlendi.

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşüren TCMB, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.

Ancak MB'nin bu hamlesinin TL'ye etkisinin sınırlı olduğu gözleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru açıklamayla birlikte 5.1780 seviyelerine indi. Fakat bu seviyenin korunamadığı anlaşılıyor. Gece yarısı itibarıyla kur, 5.40 dolayına çıktı.

MB'den gelen açıklama öncesinde 6 seviyesinde olan Euro/TL kuru ise bir süreliğine 5.9880'e geriledi ama saat 17:55'te 6 sınırını yeniden aştı. Euro, gece yarısı itibarıyla 6.16'yı geçti.