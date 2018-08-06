T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merkez Bankası'nın 'kur müdahalesi' yetersiz kaldı

Euro/TL kuru 6 sınırını tekrardan geçerken dolar da 5.40'a dayandı

06 Ağustos 2018 21:09

T24 Haber Merkezi

Dolar/TL kurunun 5,20'ye dayanmasının ve Euro/TL kurunun 6'yı geçmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi ama MB'nın 'kur hamlesi'nin etkisinin sınırlı olduğu gözlendi.

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşüren TCMB, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.

Ancak MB'nin bu hamlesinin TL'ye etkisinin sınırlı olduğu gözleniyor. 

Dünya gazetesinin haberine göre açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru açıklamayla birlikte 5.1780 seviyelerine indi. Fakat bu seviyenin korunamadığı anlaşılıyor. Gece yarısı itibarıyla kur, 5.40 dolayına çıktı.

MB'den gelen açıklama öncesinde 6 seviyesinde olan Euro/TL kuru ise bir süreliğine 5.9880'e geriledi ama saat 17:55'te 6 sınırını yeniden aştı. Euro, gece yarısı itibarıyla 6.16'yı geçti.

ETİKETLER

merkez bankasıtcmbkur müdahalesidolartl

İlgili Haberler

Türk Lirası yokuş aşağı: 6 gündür dolar karşısında değer kaybediyor

10 yıllık tahvillerin faizi yüzde 19.59'a yükselerek rekor kırdı

Dolar/TL kuru yeniden yükselişte: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Kur şokunun ilk etkisi doğrudan ya da dolaylı yollarla enflasyonda görülüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24