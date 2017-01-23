Merkez Bankası'nın kritik toplantısı öncesinde, uzmanların faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından (TCMB), bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerini anlatan uzmanların genel görüşü, faiz artışı olabileceği yönünde.

Merkez Bankası'nın kurda yaşanan sert hareketler sonrası çeşitli önlemler almasının ardından piyasalar yarınki toplantıya odaklandı. Genel görüş, Merkez Bankası'nın sınırlı olsada faiz artırımına gideceği yönünde olurken; bazı uzmanlar faiz artırımına gitmeyeceğini, bazıları ise politika faizinde 150 baz puana kadar artış beklendiğini söylüyor.

"Üst bantta daha yüksek artış olabilir"

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, "Politika faizinde 50 baz puan civarında artış bekliyoruz üst bantta biraz daha yüksek artış olabilir. çünkü son dönemde MB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin koridorun üzerine çıktığını, %9'un üzerine çıktığını görüyoruz. Üst bant %9.5-10 civarına çekilebilir" dedi. Doğan geç likiditesi penceresinde de faiz artışı olabileceğini belirtti.

Invest AZ Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın, "Merkez Bankası zaten yapmış oldığu uygulamalarla örtülü faiz artışı yaptı, ortalama faiz yüzde 9'ların üstüne çıktı. Yeni bir faiz artışı yapacaksa bu oranların üstünde olmalı ki kaydadeğer bir artış olsun" dedi.

"Faiz artışı yapsa bile sınırlı olur"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy Merkez Bankası'nın resmi faizlerde önemli bir değişiklik yapmayabileceğini söyledi.

Aksoy yolladığı notta, "Bankanın uyguladığı likidite ve swap operasyonlarının etkisini görmek isteyeceği bu nedenle Salı günkü toplantıda faiz artışı yapmayabileceği, yapsa bile miktarı çok sınırlı tutabileceği görüşündeyiz. Belki yüzde 8.50 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde 25-50 baz puan kadar. Tabi banka bugünlerde aktif olarak kullandığı yüzde 10 seviyesindeki geç likidite penceresi faiz oranında daha yüksek oranlı bir artış yapmayı da seçebilir" yorumunu yaptı.

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"Cüzi bir artırım olabilir"

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali ise faizde değilikiğe gidilmeyeceğini veya cüzi bir artırım olabileceğini söyledi.

Kırali, "Kısa vadede aldığı likidite tedbirlerinin sonuçlarını görmek, orta vadede ise iç talepteki toparlanmanın gücüne ilişkin daha net sonuçlar elde etmek isteyeceğinden, TCMB’nin bu toplantıda faizleri değiştirmeyeceğini veya piyasa beklentilerinin altında kalan cüzi bir artırım yapacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, Türk Lirası’ndaki negatif ayrışmanın sona erdirilmesi için faiz koridorunun önemli ölçüde genişletilmesi gerektiğini, bu toplantıda ise TCMB’nin önümüzdeki dönemde daha sıkı bir duruş sergileyeceğine yönelik güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının son günlerde piyasadaki TL likiditeyi azaltan kararlar alarak ortalama fonlama maliyetini yüzde 9,09'a kadar çıkardığını ifade etti.



Bu seviyenin altında bulunan politika faizi ve faiz koridorunun üst bandının bu toplantıda yükselmesinin beklenebileceğini belirten Bürümcekçi, "Ayrıca bankaların kullanmaya zorlandığı Geç Likidite Penceresi faizi, TL'ye karşı alınan pozisyonları caydırma amaçlı olarak mevcut yüzde 10 seviyesinden daha belirgin yukarı çekilebilir" dedi.

Bloomberg'e göre politika faizinde 50, üst bantta 150 baz puan artış bekleniyor

BloombergHT anketine göre politika faizinde 50, üst bantta 150 baz puan artış bekleniyor. Geç likidite penceresinde de artış olması bekleniyor. Standard Chartered, TCMB'nin politika faizi ve üst bantta 100 baz puan artırıma gidebileceğini belirtiliyor.



Geçen ayki toplantıda, politika faizi yüzde 8,00, faiz koridorunun üst bandı % 8,50, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı ise yüzde 0,0 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Garanti Yatırım'dan kritik toplantı öncesi Merkez senaryoları

BusinessHT'de yer alan habere göre, "TCMB’nin kararının piyasalar üzerinde birçok yansıması olacak, ancak bunları tek kalemde tartışmak oldukça zor" diyen Garanti Yatırım analistleri de TCMB senaryoları ve olası piyasa tepkilerine dair beklentilerini bir tabloda özetledi.

İşte Merkez Bankası'nın atabileceği üç temel adım ve yaratabileceği etkiler: