Merkez Bankası'nın "faizde sadeleştirme" kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurmasını uzmanlar, "para politikasının normal çerçeveye taşındığı" şeklinde yorumladılar.

Bloomberght'nin haberine göre, GCM Menkul Değerler'den Enver Erkan Merkez Bankası'nın geleneksel bir para politikası aracı olmayan GLP kullanımını bırakarak iletişimini netleştirdiğini ve daha öngörülebilir olduğunu belirtti.

Erkan "Eskiden 7,25 – 8 – 9,25 olan faiz koridoru 15 – 16,5 – 18’e yükseltildi. Mevcut sıkı duruşun resmileştirilmesiyle, Merkez Bankası’nın bağımsız politika adımları attığına dair de güven tesis açısından önemli… Merkez Bankası bu adımını 7 Haziran’ı beklemeden attığı için de proaktif bir duruş sergilemiş oldu.

Bundan sonra hedef enflasyonla mücadele ve bu alanda da reformist bir ekonomi yönetimiyle konsensüs içinde proaktif hareketler olmalıdır. " diye konuştu.

"Dolar 4,40'ları görülebilir"



Atlas Portföy Fon Yöneticisi Cem Şekerci Bloomberg HT'ye "Merkez Bankası 1 haftalık reponun % 16.5'a geldiğini ve piyasayı buradan fonlayacağını açıkladı. Bu adımın beklenenden önce atılması ekstra olumlu oldu.



Sabah kurda 4.66'lara çıkmıştık, haberle olumlu fiyatlama var. Bu durum bizi 4.40 seviyelerine doğru taşıyacaktır. Kur korkutucu fiyatlamalardan sonra biraz nefes aldı diyebiliriz " dedi.



Merkez Bankası'nın 1 Haziran'da devreye sokacağını belirttiği bu adım sonrası Dolar/TL 4.60'ın altına kadar geriledi.



Ekonomist Haluk Bürümcekçi Bloomberg HT'ye adımın doğru olduğunu belirterek "Para politikası duruşu açısından ilave sıkılaşma anlamına gelmiyor, sadece mevcut durumu daha normal çerçeveye taşımak olarak görüyorum. Tabii ki koridorun alt ve üst sınırları da yukarı taşınmış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası'nın bu adım sonrası 7 Haziran'da bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Bürümcekçi "MB son toplantı notunda ilave sıkılaşma cümlesini çıkarmıştı, yani aslında 300 baz puanlık faiz artışının yeterli olduğunu düşünüyor, şimdiki düzenleme de sıkılaşma olarak algılanacaksa 7 Haziran'daki toplantıda bir şey yapmasına gerek kalmıyor" yanıtını verdi.